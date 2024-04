Tempesta d’amore, trama puntata 5 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 5 aprile 2024

Carolin desidera sposare Michael ma, dopo aver messo l'abito da sposa, annulla il matrimonio comprendendo di non poter andare avanti. Leon decide di ritirare la denuncia verso Paul, con Josie che a quel punto gli è molto grata. Leon intende riprendere la sua competizione con Paul, ma è pieno di dolori fisici che cerca di soffocare assumendo antidolorifici. Dayita si rende conto che Gerry è un campione di golf e gli chiede di giocare insieme; ciò interferisce con i progetti di Shirin. Alexandra cerca di diventare simpatica a Werner, che comincia a capire che forse lei non è sincera, proprio come ha suggerito Christoph…