Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024

Leon si accorge che Josie è sempre più distante da lui. E così, nella speranza di legarla a sé, Thormann fa alla fidanzata una proposta di matrimonio!

Alexandra respinge con decisione gli approcci di Christoph e dice chiaramente a quest’ultimo di non avere nessuna intenzione di lasciare Markus, in quanto quest’ultimo è un uomo su cui ha sempre potuto fare affidamento… a differenza di Saalfeld!

Benché convinto di aver preso la decisione giusta, Michael è a terra per la fine della sua relazione con Carolin e ripensa alla propria sfortuna in amore.

Valentina ritrova un po’ di serenità andando a pescare insieme a Robert e Alfons. La pace, però, non dura a lungo…

Sopraffatta dalla proposta di matrimonio di Leon, Josie capisce finalmente di non amare quest’ultimo bensì Paul! La ragazza chiude così la relazione con Thormann e si getta tra le braccia di Lindbergh…

Alexandra è sempre più dilaniata: da una parte la ragione le dice di restare insieme a Markus, ma dall’altra il cuore la spinge verso Christoph.

Shirin viene dimessa dall’ospedale e si trasferisce da Gerry, che si prende amorevolmente cura di lei.

Dopo un litigio col padre, Valentina ruba uno shuttle del Fürstenhof per trascorrere un pomeriggio al lago. Quando Robert lo scopre, si infuria con la figlia!

Josie e Paul sono finalmente insieme e si godono la ritrovata felicità. La ragazza capisce però di doversi chiarire con Leon.

Alexandra deve scrivere il testo delle sue promesse matrimoniali, ma trova le parole giuste solo pensando a Christoph…

Durante la discussione con Robert , Valentina si convince che quest’ultimo voglia cacciarla dal Fürstenhof e decide dunque di andarsene. Mentre attende l’autobus per lasciare Bichlheim, la ragazza incontra Michael, a cui racconta l’accaduto.

Dopo il chiarimento con Josie, Leon accetta la decisione di quest’ultima e recupera i rapporti con lei e Paul. Il ragazzo decide comunque di lasciare il Fürstenhof per qualche giorno.

Gerry non è tranquillo all’idea di lasciare Shirin da sola, ma lei lo rassicura. Poco dopo, però, la ragazza ha un incidente…

Durante una cena insieme a Markus ed Eleni, Alexandra si rende conto di quanto la famiglia sia importante per lei. Poco dopo, però, il marito cerca la sua vicinanza e la donna capisce di non poterlo più ingannare: il suo cuore appartiene a Christoph!

Michael rivela a Robert che Valentina vuole andarsene. Disperato, Saalfeld si mette alla ricerca della figlia, ma alla fermata dell’autobus non c’è nessuno…

Markus è sconvolto per la decisione di Alexandra di lasciarlo e prova a far tornare la moglie sui suoi passi. Lei, però, è irremovibile. Poco dopo l’uomo incontra Christoph… e lo aggredisce!

Carolin decide di lasciare la casa dei Sonnbichler per non dover incontrare ogni giorno Vanessa. Quest’ultima è sempre più sopraffatta dai suoi sentimenti proibiti per la Lamprecht e finisce per confidarsi con Alfons.

Preoccupato che a Shirin possa accadere qualcosa, Gerry decide di rimanere di nascosto nell’appartamento. Lei, però, se ne accorge…

André e Josie si preparano per la competizione di praline di cioccolato. Purtroppo per loro, però, c’è una brutta sorpresa…

Mentre Markus lascia il Fürstenhof, Christoph e Alexandra sono finalmente insieme e si godono la loro felicità. Ben presto, però, la donna scopre che né il marito né la figlia intendono accettare la sua decisione…

Vanessa è sempre più sopraffatta dai propri sentimenti per Carolin, finendo per guardare quest’ultima in modo inequivocabile. A quel punto la Lamprecht pretende chiarezza dalla Sonnbichler: cosa prova davvero nei suoi confronti?

Paul e Josie ritrovano casualmente la torre su cui si erano giurati amore eterno. Sopraffatto dall’emozione del momento, Lindbergh chiede alla sua amata di sposarlo! Seguici su Instagram.