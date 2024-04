Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024

Gerry è convinto che Shirin tornerà a vedere grazie ad un sogno premonitore. La ragazza, invece, è molto meno ottimista… ed i fatti purtroppo le danno ragione!

Dopo il suo bacio appassionato con Carolin, Vanessa è sopraffatta dai sentimenti per quest’ultima. Decisa a capire ciò che prova prima di legarsi a Max in matrimonio, la Sonnbichler propone dunque alla Lamprecht di passare una serata romantica insieme…

Josie e Paul si sono ufficialmente fidanzati! Al settimo cielo, i due promessi sposi sognano di sposarsi nel castello dove si sono giurati amore eterno. Peccato solo che il prezzo richiesto dal proprietario sia troppo alto per le tasche di Erik…

Valentina cerca disperatamente la sua vocazione professionale e, grazie ad una conversazione con Michael, ha finalmente un’idea…

Carolin rimane sconcertata dalla proposta di Vanessa, in quanto teme che quest’ultima la stia usando come “test” per poi tornare da Max. Delusa, la Lamprecht prende le distanze.

Il peggior incubo di Shirin diventa purtroppo realtà: i suoi occhi purtroppo non sono guariti e la sua unica chance di recuperare la vista potrebbe essere un trapianto di cornea!

Vanessa è ormai fuori controllo a causa dei propri sentimenti per Carolin. Confusa dal cambiamento della sua amata, la Lamprecht decide di allontanarsi dal Fürstenhof per qualche giorno.

Ispirata da un regalo di Paul, Josie riesce a creare la pralina di cioccolato perfetta per il concorso!

Shirin cerca di abituarsi alla sua nuova vita come non vedente. Determinata a provare a Gerry la propria indipendenza, la ragazza commette un’imprudenza che rischia di costarle la vita…

Markus fa ritorno al Fürstenhof, pronto a lottare per il suo matrimonio. Di fronte all’ennesimo rifiuto di Alexandra, però, l’uomo mostra il suo lato peggiore e mette la moglie di fronte ad un vero e proprio ricatto!

Erik è sempre più in crisi a causa della sua impossibilità a pagare l’affitto del castello dove Josie spera di sposarsi.

Valentina riesce a salvare Shirin all’ultimo istante. Riconoscente, la Ceylan si confida con la giovane Saalfeld, che riesce a rincuorarla…

André assume una dose eccessiva di tranquillante ed è totalmente fuori controllo. Sotto gli influssi dei farmaci, l’uomo finisce per rivelare a Max un segreto a lungo custodito da Helene…

Vanessa scopre che Max si è già procurato una carrozzina in previsione della loro futura famiglia. A quel punto la Sonnbichler si convince di non poter rinunciare al suo sogno di una “famiglia tradizionale”.

Dopo la conversazione con Shirin, Valentina capisce di voler aiutare le persone intorno a sé e decide di iniziare un tirocinio in ospedale!

Vedendo André in difficoltà a causa dei farmaci assunti, Josie sostituisce le praline da lui create con le proprie. Effettivamente i cioccolatini della ragazza vengono giudicate le migliori del concorso, ma poi l’inganno viene smascherato…

Di fronte alla prospettiva di finire in prigione insieme a Christoph, Alexandra si prepara a cedere al ricatto di Markus. Prima, però, trascorre un’ultima giornata d’amore con Christoph…

Helene è costretta a confessare a Max la verità sui suoi sensi di colpa nei confronti di Gerry. La conversazione finisce però per riportare a galla le vecchie frustrazioni di Max, che si è sentito messo in secondo piano per tutta la vita…

Eleni osserva Christoph e Alexandra, capendo che la madre è profondamente innamorata. A quel punto la ragazza prova a convincere Markus a lasciar andare la moglie…

La truffa di Josie e André viene ufficialmente smascherata e il primo premio viene revocato. Ciononostante, le praline della Klee si rivelano così buone da farle ottenere un’incredibile opportunità di lavoro!

Mosso dalle parole di Eleni, Markus decide di rinunciare al proprio ricatto. Poi, però, riceve un messaggio di Christoph che lo fa tornare sui suoi passi…