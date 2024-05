Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2024

Vanessa dice a Carolin di aver scelto Max, in quanto vuole una famiglia tradizionale con quest’ultimo. Ferita, la Lamprecht prende le distanze, ma poi un incidente a cavallo la fa riavvicinare alla sua amata…

Alexandra comunica a Markus di aver lasciato Christoph, ma rifiuta di trasferirsi a Francoforte insieme al marito: dovranno restare al Fürstenhof, dove vedranno Saalfeld tutti i giorni!

Valentina si candida per un tirocinio in ospedale, ma viene respinta. A quel punto Werner decide di aiutare la nipote…

Vanessa soccorre Carolin dopo l’incidente a cavallo e la trasporta nella baita che aveva preparato per Max. Sopraffatte dalla reciproca vicinanza, le due donne cedono alla passione e fanno l’amore!

Eleni scopre che Shirin resterà cieca e affronta i genitori, spronandoli a confessare la verità. Markus si schiera dalla parte di Alexandra, ma capisce che quest’ultima continua ad amare Christoph. E così l’uomo ingaggia un detective per trovare qualcosa contro il rivale…

Benché al settimo cielo dopo i momenti d’intimità con Carolin, Vanessa ribadisce a quest’ultima di voler rimanere insieme a Max! Poco dopo, però, si rende conto di non riuscire a lasciarsi andare con il fidanzato…

Alexandra e Markus fanno avere a Shirin un assegno anonimo nella speranza di chiudere la situazione. La Ceylan, però, scopre che Yvonne ha un flacone del detersivo che le ha causato la cecità e decide di andare fino in fondo!

Helene invita André ad una festa di paese, ma l’esperienza si rivela umiliante: ignaro dei sentimenti della donna per lui, lo chef cerca infatti di trovarle un compagno e le crea addirittura un profilo su una app di appuntamenti! Poco dopo, però, tutto cambia…

Josie rivela a Paul di aver ricevuto un’incredibile offerta di lavoro dal celebre Thibault de Laleu. L’impiego, però, richiederebbe un loro trasferimento immediato a Lisbona! Lindbergh accetta immediatamente di seguire la sua amata in Portogallo, ma André permetterà alla sua pupilla di interrompere il tirocinio?

Alexandra si scusa sinceramente con Shirin, dicendosi pronta a prendersi le proprie responsabilità. Markus, al contrario, propone alla Ceylan un accordo: 50.000 euro in cambio del suo silenzio!

Carolin non riesce a credere che Vanessa l’abbia respinta e si fa consolare da Leon. Tra i due si arriva ad un momento di intimità… che viene visto casualmente proprio da Vanessa!

André non vuole cedere ai propri sentimenti per Helene e prova a convincersi che la Richter non sia la donna giusta per lui. Robert capisce che lo zio ha paura di una nuova relazione…

Shirin decide di accettare l’offerta di Markus, ma Gerry rischia di far saltare tutto!

Christoph trova finalmente delle prove contro Markus. Purtroppo, però, il materiale scottante potrebbe rovinare anche Alexandra…

Vanessa è così sconvolta dal bacio tra Leon e Carolin da parlarne con Max. Quest’ultimo si convince che la Lamprecht abbia una relazione con Thormann, esattamente come sospettato da Michael!

Gerry e Shirin hanno un durissimo scontro. La Ceylan inizia a rendersi conto che il fidanzato non riesce a capirla…

Paul e Josie devono trovare una nuova location per il loro matrimonio. Il luogo scelto, però, rievoca in Paul dei tragici ricordi…