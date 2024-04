Tempesta d’amore, trama puntata 25 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 25 aprile 2024

Tra Markus e Alexandra le divergenze sono ormai insanabili, tanto che Markus lascia l'albergo. Eleni non riesce ad accettare la storia della madre con Christoph. Gerry è in ansia per Shirin, ma Helene gli fa capire che deve concedere più fiducia alla sua ragazza. Giunge la lettera dal "Prix du chocolat": l'ingrediente che dovrà essere parte integrante della preparazione è la calendula, ma la pralina dovrà essere creata davanti alla giuria e per Andrè questo vorrà dire… guai! Vanessa immagina di baciare Carolin e inizia a provare seriamente dei sentimenti per la donna, ma Alfons se ne accorge…