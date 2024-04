Tempesta d’amore: Carolin lascia il Fürstenhof! E Vanessa… | Anticipazioni italiane

L’amore può trasformare le persone… anche in negativo! Sarà quello che accadrà a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore perderà totalmente il controllo a causa dei suoi sentimenti per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), finendo per deludere quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa chiede a Carolin un appuntamento

Dopo aver visto entrambe le donne lottare contro i sentimenti che le uniscono, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Carolin e Vanessa cederanno finalmente al proprio cuore e si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Se per la Lamprecht sarà ormai chiaro di voler stare insieme alla Sonnbichler, per quest’ultima la questione è invece molto diversa…

Lo slancio della nipote di Alfons (Sepp Schauer) verso la sua amata sarà infatti frenato da due fattori: il suo sogno di una famiglia insieme a Max (Stefan Hartmann) e la sua mancanza di esperienza in campo di relazioni omosessuali.

E così, decisa a prendere una decisione ponderata, Vanessa chiederà a Carolin un appuntamento segreto per poter capire fino in fondo cosa significhi amare una donna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa delude Carolin e si riavvicina a Max

Ebbene, come prevedibile la Lamprecht resterà spiazzata dalla richiesta della sua amata, in quanto si renderà conto che quest’ultima vuole usarla come “test” per capire se è davvero attratta dalle donne, riservandosi il diritto di tornare da Max in caso contrario.

Ferita ed umiliata, Carolin non solo respingerà la richiesta, ma dichiarerà di non riconoscere più Vanessa. Decisa a schiarirsi le idee, la Lamprecht penserà dunque di lasciare il Fürstenhof. Una decisione che si rivelerà controproducente.

Se la distanza dalla Sonnbichler farà capire a Carolin quanto siano forti i sentimenti che prova per quest'ultima, infatti, Vanessa si riavvicinerà invece a Max, convincendosi che una famiglia tradizionale sia l'unica cosa che conta davvero nella sua vita. Tra Vanessa e Carolin sarà dunque già finita? Inutile dire che la risposta è "no"…