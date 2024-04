Tempesta d’amore: Josie lascia Leon e torna insieme a Paul! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più attesi della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per arrivare! Nelle prossime puntate italiane della soap i due protagonisti Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) torneranno infatti finalmente insieme. E questa volta sarà per sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon chiede a Josie di sposarlo

Per Josie è stato chiaro fin dall’inizio che era Paul l’uomo della sua vita. Lui, invece ci ha messo parecchio ad aprire gli occhi. E così, quando Lindbergh ha finalmente capito cosa volesse davvero il suo cuore, ormai era troppo tardi…

Come sappiamo, Josie si è infatti legata sentimentalmente a Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), trovando in quest’ultimo un uomo onesto e follemente innamorato di lei. Peccato solo che con il tempo la gelosia e l’insicurezza abbiano portato Leon a commettere un errore dietro l’altro, finendo per far riavvicinare la Klee a Paul…

Sarà così che – temendo di perdere la sua amata – Leon penserà di provare a legare Josie per sempre a sé con una proposta di matrimonio! Purtroppo per lui, però, l’effetto che otterrà sarà diametralmente opposto a quello sperato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie e Paul tornano insieme

Di fronte alla prospettiva di sposare Leon, Josie capirà infatti finalmente di aver solo mentito a se stessa: non è di Thormann che è innamorata… bensì di Paul!

Seppur col cuore a pezzi, la Klee non vedrà dunque altra soluzione se non restituire l’anello al fidanzato e chiudere la loro relazione, spiegando di essersi ingannata sui sentimenti che provava. E non è finita qui!

Ormai certa di ciò che prova, Josie si precipiterà da Paul e gli rivelerà di aver capito di non aver mai smesso di amarlo! E così, mentre Leon sprofonderà nella disperazione più totale, i due protagonisti potranno finalmente abbandonarsi all'amore che li lega. Prima del loro lieto fine, però, Josie e Paul dovranno affrontare un ultimo ostacolo…