Tempesta d’amore: Josie scopre che Paul non vuole figli! E ora? | Anticipazioni italiane

Una doccia fredda (e dunque inaspettata) sta per colpire Josie Klee (Lena Conzendorf)! Proprio quando sembrerà esser vicina al suo lieto fine con l’uomo dei suoi sogni, la ragazza scoprirà infatti che quest’ultimo ha delle aspettative molto diverse dalle sue… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie e Paul tornano insieme

Dopo lunghi mesi di sofferenze e delusioni, il momento tanto atteso è arrivato: Josie e Paul (Sandro Kirtzel) hanno superato tutti gli ostacoli e sono finalmente diventati una coppia. Proprio quando la sua relazione con Leon (Carl Bruchhäuser) sembrava destinata a diventare un legame per la vita, infatti, la Klee ha finalmente capito che il suo cuore è sempre appartenuto a Lindbergh…

E così, per la disperazione di Leon, Josie ha chiuso la loro storia per gettarsi tra le braccia di un felicissimo Paul. E da questo momento nulla sembrerà più poter turbare la felicità dei due protagonisti. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul non vuole figli

Al settimo cielo per la felicità, Paul e Josie trascorreranno ogni istante a disposizione insieme, finendo per condividere la loro gioia coi propri cari. Quando ci sono di mezzo i parenti, però, le domande inopportune sono inevitabili…

Durante una cena di famiglia insieme a Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus), quest’ultima sarà infatti così sopraffatta dall’eccitazione per la nuova relazione della figlia, da finire per mettere Josie e Paul in imbarazzo con domande decisamente scomode… dal reddito del suo futuro genero al suo desiderio di avere figli!

Ebbene, a sorpresa Paul non lascerà affatto cadere le domande e rivelerà a sorpresa di non volere altri figli dopo la piccola Luna, che – come ricorderete – nacque in seguito alla sua avventura con Jessica (Isabell Ege). Una risposta che, come prevedibile, lascerà di stucco Josie… La bella protagonista riuscirà a far cambiare idea al suo amato? Ebbene, vi anticipiamo che in realtà non ce ne sarà bisogno…