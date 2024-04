Tempesta d’amore: Leon diventa dipendente dai farmaci! | Anticipazioni italiane

Una deriva decisamente pericolosa sta per colpire Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il fidanzato di Josie Klee (Lena Conzendorf) scivolerà infatti in una vera e propria spirale autodistruttiva… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon rinuncia alla vendetta contro Paul

Da quando è entrato in scena, Leon ha dimostrato di essere in grado di compiere grandi gesti d’amore… ma anche di essere facile vittima della gelosia! Dopo aver sacrificato il suo stesso lavoro per amore di Josie, il ragazzo ha infatti mostrato un “lato oscuro” fino ad ora rimasto nascosto…

Come sappiamo, Thormann ha infatti denunciato Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), accusandolo di averlo colpito intenzionalmente con delle pietre durante una gara di corsa nel bosco, provocandogli un grave incidente.

Proprio quando nulla sembrerà poter evitare al rivale la prigione, però, Leon si renderà conto che con le sue azioni sta allontanando Josie. E così, seppur controvoglia, ritirerà le accuse. La rivalità tra i due non finirà però qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon abusa dei farmaci

Sempre più geloso e determinato a dare una lezione a Paul, Leon sarà più determinato che mai a gareggiare contro quest’ultimo in una gara di triathlon. Peccato solo che il suo recente incidente gli abbia lasciato degli strascichi gravi…

Nonostante le raccomandazione dei medici e della stessa Josie, Leon ricomincerà dunque ad allenarsi strenuamente, portando il proprio corpo oltre i limiti. Sarà così che – per tenere sotto controllo il dolore – Thormann inizierà ad assumere sempre più antidolorifici…

Riuscirà Leon ad uscire da questa spirale autodistruttiva prima che sia troppo tardi? Oppure verrà distrutto dalla sua dipendenza dai farmaci, come accaduto a Michael (Erich Altenkopf) qualche anno fa?