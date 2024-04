Tempesta d’amore: Robert scopre tutte le bugie di Valentina! | Anticipazioni italiane

Un ritorno inaspettato sta movimentando il Fürstenhof! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore è da pochissimo tornata Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané). Superata la gioia iniziale, però, quest’ultimo scoprirà che la ragazza lo ha ingannato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina torna al Fürstenhof

Se in amore Robert non ha mai avuto molta fortuna, c’è una donna che resterà per sempre nella sua vita: sua figlia Valentina. Benché legatissimo alla ragazzina – avuto dalla prima moglie Miriam (Inez Bjørg David), l’uomo si è spesso scontrato con quest’ultima a causa del carattere ribelle che li accomuna. E proprio l’irascibilità del genitore porterà la giovane Saalfeld ad ingannare quest’ultimo…

Come sappiamo, Valentina è fuggita a Bichlheim dopo la traumatica fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), il figlio di Michael (Erich Altenkopf) nonché suo primo grande amore. Un’esperienza così dolorosa che l’ha portata anche ad abbandonare gli studi. Peccato solo che Robert non sappia nulla…

Determinata ad evitare uno scontro col padre, Valentina deciderà dunque di nascondere a quest’ultimo le reali motivazioni dietro alla sua visita a sorpresa, sostenendo di aver deciso di fare a Bichlheim uno stage presso una radio locale. Una bugia che non reggerà a lungo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina confessa la verità a Robert

Quando Robert proverà a contattare Valentina telefonando alla radio in questione, infatti, scoprirà che la ragazza gli ha mentito. Sconcertato, l’uomo affronterà dunque la figlia, che non avrà altra scelta che non confessargli tutta la verità.

Il risultato? Esattamente come temuto da Valentina, se Robert si mostrerà molto comprensivo riguardo alla rottura con Fabien, ben diversa sarà la sua reazione di fronte alla decisione della figlia di abbandonare l’università…

Sarà questo l'inizio di una nuova fase della vita di Valentina Saalfeld, che si troverà presto a vivere nuove avventure, sia in campo professionale che sentimentale!