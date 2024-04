Tempesta d’amore: Shirin realizza il suo sogno e si licenzia! | Anticipazioni italiane

Chi combatte per i propri sogni, prima o poi li realizza! È questo il caso di Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore porterà finalmente a compimento il suo grande sogno professionale, prendendo poi una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin nei guai

Da sempre Shirin ha avuto un grande sogno: aprire un salone di bellezza tutto suo. Sogno che si è realizzato grazie al suo amato Gerry (Johannes Huth). Come sappiamo, quest’ultimo ha utilizzato il premio vinto al torneo di golf per rilevare un locale al Fürstenhof, permettendo così alla sua amata di aprire la propria attività.

Se fino ad ora la Ceylan ha riscontrato un discreto successo tra le clienti dell’hotel, ben presto avrà la possibilità di fare un grande salto di qualità. Al Fürstenhof giungerà infatti una famosissima star di Bollywood – Dayita Kumari (Rosita Antony) – e Shirin sarà pronta a tutto pur di riuscire a truccarla e farsi così pubblicità.

Peccato solo che – per raggiungere il suo obiettivo – non esiterà ad andare contro gli ordini di Robert (Lorenzo Patané), finendo così nei guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin ottiene successo

Nonostante un avvertimento ufficiale da parte di Saalfeld, Shirin andrà diritta per la sua strada e – grazie all’aiuto di Gerry – riuscirà finalmente a truccare Dayita, mentre il fidanzato farà le pulizie in hotel al posto suo.

Il risultato? Quando Robert lo scoprirà, andrà su tutte le furie e darà alla Ceylan un avviso ufficiale, primo passo verso il licenziamento! L’azzardo della ragazza, però, pagherà: grazie alla pubblicità di Dayita al suo salone, Shirin inizierà a ricevere moltissime richieste, anche da personaggi famosi!

A quel punto Robert – intuendo il potenziale per il Fürstenhof – deciderà di fare un passo verso la Ceylan, ritirando l’avvertimento. Peccato solo che lei abbia già altri piani! Determinata a focalizzarsi sulla sua carriera di estetista, Shirin si licenzierà infatti in tronco! Si tratterà di una scommessa vincente oppure di un azzardo di cui è destinata a pentirsi? Seguici su Instagram.