Tempesta d’amore, trama puntata 15 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 15 aprile 2024

Va molto male l'appuntamento fra Andrè e Laurenzia: lei non intende fare ulteriori uscite con lui. Eleni e Valentina passano la serata insieme e bevono un po' troppo, tanto da rientrare a casa ubriache: le due a quel punto dovranno affrontare i rispettivi padri infuriati, ma riusciranno anche a trovare delle parole dolci. Leon non dice a Josie che vuole continuare a prendere antidolorifici. Nonostante Paul non voglia, Alexandra ordina al tuttofare di mettere un nuovo detergente nei contenitori; Shirin però – senza volerlo – se lo spruzza negli occhi…