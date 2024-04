Tempesta d’amore: Valentina commette un furto e fugge dal Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Quando due teste calde si scontrano, il disastro è annunciato! È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Robert (Lorenzo Patané) e Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), che rischieranno di distruggere i loro rapporti a causa di un banale litigio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina in crisi esistenziale

Se Robert è da sempre noto per avere un carattere ribelle e testardo, altrettanto si può dire di sua figlia Valentina! La giovane Saalfeld ha infatti più volte dato prova di aver ereditato la sua indole dal genitore. Una caratteristica che ha reso i rapporti tra padre e figlia sempre molto “esplosivi”.

Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza ha inizialmente tenuto nascosta al genitore non solo la rottura con Fabien (Lukas Schmidt), ma soprattutto la sua decisione di abbandonare l’università. Ed in effetti, i fatti le hanno dato ragione…

Seppur ovviamente solidale con la figlia per la crisi esistenziale che quest’ultima sta vivendo, Robert ha subito spinto la ragazza a reagire immediatamente cercandosi un impiego. Peccato solo che lei abbia progetti ben diversi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina lascia il Fürstenhof

Delusa dalla vita, Valentina ha infatti deciso di prendersi una pausa da tutto, godendosi la sua giovinezza tra serate in città e giornate passate con gli amici. Un comportamento che Robert tollererà sempre meno…

E così, quando la ragazza chiederà – invano – al padre di poter prendere un’auto per poter fare una gita al lago con dei coetanei, la giovane Saalfeld penserà bene di rubare uno shuttle del Fürstenhof! Il risultato? Furioso per l’accaduto, Robert affronterà dunque la figlia, accusandola di aver commesso un crimine mettendo tra l’altro nei guai l’innocente Alfons (Sepp Schauer). Ma il peggio arriverà dopo…

La conversazione si surriscalderà infatti a tal punto che Valentina si convincerà che il padre la stia cacciando di casa! E a quel punto la ragazza farà le valigie e fuggirà dal Furstenhof, con l'idea di non tornarvi mai più…