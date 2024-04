Tempesta d’amore: Vanessa cede ai sentimenti per Carolin ed esplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Per settimane ha resistito combattendo contro sentimenti sempre più forti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) deciderà finalmente di ascoltare il proprio cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si confida con Alfons

Tra le coppie più solide e longeve della soap, Vanessa e Max (Stefan Hartmann) sembravano ormai vicini al loro happy end. Dopo aver superato mille ostacoli – incluso un tradimento – si sono infatti ritrovati più uniti che mai, tanto da decidere di sposarsi e mettere su famiglia. Proprio allora, però, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato…

Come sappiamo, Vanessa si è infatti innamorata di Carolin (Katrin Anne Heß). Un sentimento (ricambiato) che sta crescendo ogni giorno nonostante i tentativi della ragazza di reprimerlo. La Sonnbichler si è così trovata ogni giorno a dover lottare contro un amore proibito per inseguire il suo sogno di una famiglia insieme a Max. Il suo tormento interiore, però, non è passato inosservato ad Alfons (Sepp Schauer)…

Preoccupato per l’amata nipote, il concierge inviterà quest’ultima a confidarsi, scoprendo così il terribile segreto che la ragazza si sta portando dentro ormai da settimane. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa bacia Carolin

Benché indubbiamente sorpreso dal fatto che Vanessa abbia dei sentimenti per una donna, Alfons dimostrerà ancora una volta di essere un saggio consigliere e – invece che giudicare la nipote – inviterà quest’ultima ad ascoltare il proprio cuore.

Il risultato? Ispirata dalle parole dello zio, Vanessa deciderà di seguire il suo istinto e si lascerà finalmente andare ai propri sentimenti per Carolin. Tra le due donne si arriverà così ad un bacio appassionato e a quel punto la Sonnbichler non potrà più negare ciò che prova. Ma Vanessa sarà davvero pronta a lasciare Max per un futuro insieme a Carolin? Seguici su Instagram.