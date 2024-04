Tempesta d’amore: Vanessa confessa di amare Carolin! | Anticipazioni italiane

Per settimane Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ha nascosto a tutti i propri sentimenti proibiti… anche a se stessa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza sarà finalmente costretta ad ammettere la verità su ciò che prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa innamorata di Carolin

Dopo aver lottato a lungo per il suo sogno di costruirsi una famiglia insieme al suo amato Max (Stefan Hartmann), Vanessa è finalmente arrivata vicina all’obiettivo: il fidanzato non solo ha accettato di avere figli insieme a lei, ma è anche pronto a sposarla! Ad un passo dal traguardo, però, tutto è cambiato…

Come sappiamo, la ragazza si è infatti innamorata (ricambiata) di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), la promessa sposa di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Un sentimento proibito che la Sonnbichler ha represso con tutte le sue forze… almeno fino ad ora!

Mentre la relazione di Carolin e Michael naufragherà proprio a causa dell’amore segreto della Lamprecht per Vanessa, quest’ultima ribadirà alla sua amata di essere innamorata di Max e di volere una vita insieme a lui. Il suo cuore, però, dirà altrimenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa si confida con Alfons

Sarà così che ad ogni interazione con Carolin il cuore della Sonnbichler batterà più forte, portando la ragazza a comportarsi in modo sempre più anomalo. Cosa che non passerà inosservata ad Alfons (Sepp Schauer)!

Sarà però solo quando vedrà la nipote stringere con evidente trasporto un indumento dimenticato da Carolin che l’anziano concierge capirà finalmente come stanno davvero le cose…

Sopraffatta dalla situazione, Vanessa confesserà infatti finalmente allo zio di essere di fronte ad un terribile dilemma: si è perdutamente innamorata di Vanessa, ma – allo stesso tempo – ama Max e vorrebbe una famiglia con quest’ultimo!

Dando ancora una volta prova di grande saggezza, Alfons darà all’amata nipote l’unico consiglio possibile: seguire ciò che le dice il cuore. Cosa farà dunque Vanessa? Seguici su Instagram.