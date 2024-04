Tempesta d’amore: Vanessa chiede a Carolin una notte insieme! E lei… | Anticipazioni italiane

Da una parte il calore di una famiglia insieme all’uomo che ama da anni, dall’altra una passione travolgente per una donna: sarà questo il bivio di fronte a cui si troverà Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Un dilemma per cui la ragazza troverà una soluzione decisamente discutibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si dichiara a Carolin

Dopo aver lottato a lungo per la sua relazione con Max (Stefan Hartmann) nella speranza di convincere quest’ultimo a mettere su famiglia insieme, Vanessa ha finalmente raggiunto l’obiettivo. Peccato solo che nel frattempo si sia innamorata di Carolin (Katrin Anne Heß)!

Sconvolta da quei sentimenti così inaspettati e tuttavia fortissimi, la Sonnbichler ha a lungo provato a contrastarli. Grazie anche ai consigli di Alfons (Sepp Schauer), però, la ragazza deciderà presto di dichiararsi alla sua amata, con cui si scambierà un bacio appassionato.

A quel punto Carolin si convincerà che Vanessa abbia finalmente scelto di stare con lei. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa chiede a Carolin un appuntamento segreto

Ebbene, la risposta è “no”. O meglio… “non proprio”. Il bacio con Carolin farà infatti effettivamente capire a Vanessa di provare dei sentimenti profondi nei confronti di quest’ultima. Al contempo, però, la ragazza si renderà conto di aver delle responsabilità nei confronti di Max. E allora?

Non sapendo che cosa significhi avere una relazione sentimentale omosessuale, Vanessa deciderà di dover prima “provare” cosa significhi stare con una donna prima di prendere una decisione definitiva. E così la Sonnbichler chiederà a Carolin un appuntamento segreto per poter “testare” fino in fondo il loro rapporto. La Lamprecht accetterà? Seguici su Instagram.