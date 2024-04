Terra amara, trama 12 aprile 2024: Fikret ha una brutta sorpresa, scopre che…

Anticipazioni puntata Terra amara di venerdì 12 aprile 2024 (in prima serata)

Abdulkadir, accecato dalla rabbia perché Betul ha sposato Colak, ha uno scontro violento con lei. Di conseguenza, Vahap caccia Betul e Sermin da casa per conto del fratello. Nel frattempo, Colak riceve la terza notifica dal comune di Cukurova che lo avvisa dell’imminente demolizione delle strutture abusive del suo ristorante. L’uomo lo considera un affronto e dichiara pubblicamente agli abitanti di Cukurova che l’ordinanza di demolizione non è nient’altro che una trovata di Lutfiye per vendicarsi di lui sfruttando la sua posizione di Sindaco.

Zuleyha è diffidente nei confronti di Sermin e Betul, anche dopo che le due donne le giurano fedeltà per aver liberato Betul quando era prigioniera di Colak..

Lutfiye si presenta al ristorante di Colak con un ordine di demolizione. Zuleyha e Hakan si recano in municipio per la licenza di matrimonio e comunicano a Lutfiye la decisione di sposarsi. Sermin e Betul sono state cacciate fuori di casa da Vahap per conto di Abdulkadir e Zuleyha offre loro di vivere fino a che non troveranno una sistemazione nella casa di Gaffur che si trasferisce con Uzum nella villa.

Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarla, ma quando sta per farle la proposta scopre che lei e Hakan hanno deciso di sposarsi. Alla villa arriva un uomo che scongiura Zuleyha di salvare la moglie che rischia di morire per le complicazioni del parto. Ma, per arrivare al villaggio dove vivono, c’ès olo un ponte sospeso. Zuleyha chiama il dottor Aykut che si offrirà di accompagnarla per salvare la donna. Nel frattempo, Colak rivela a Cavus il piano che ha ideato per liberarsi di Zuleyha. Seguici su Instagram.