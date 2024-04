Terra amara, anticipazioni puntata 19 aprile 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 19 aprile 2024 (prima serata)

Zuleyha e Hakan stanno per celebrare le nozze e dunque Fikret e Lutfiye hanno trovato una nuova, momentanea sistemazione. Lutfiye cerca una fidanzata per Fikret e pensa a Zeynep, la nuova insegnante della scuola della città rientrata da poco ad Adana. Complice Cetin (amico di vecchia data della nuova arrivata), Lutfiye organizza una cena per far incontrare Zeynep a Fikret: tra i due sembra nascere subito qualcosa. Sermin e Betul, che non sono riuscite ad andare a Istambul, devono vivere per forza di cose nella casa di Gaffur e non hanno di che mangiare. Disperate, Sermin ruba la spilla d’oro portafortuna di Leyla per poterla rivendere e racimolare dei soldi.

A villa Yaman sta per celebrarsi l’unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che tuttavia non è ancora giunta. Il suo ritardo preoccupa Zuleyha, la quale teme che Colak, volendo vendicarsi per l’ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le possa aver fatto del male. Viene così avvisata la polizia e Colak viene arrestato in qualità di principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Tutti credono che Lutfiye sia stata uccisa da Colak, ma la verità è che lei – mentre stava andando in auto a villa Yaman – è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sottratto l'auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio e ad arrivare dalla polizia dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore: a loro spiega come sono andate le cose. Una volta chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.