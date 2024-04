Terra amara, anticipazioni puntata 21 aprile 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 21 aprile 2024 (pomeriggio)

Il party per il matrimonio tra Hakan e Zuleyha sta per terminare e la coppia torna alla villa, felice di cominciare una nuova vita insieme. Il giorno dopo, tutti i braccianti accolgono gli sposi con grande allegria, ma l’aria festosa non contagia Sermin e Betul, sempre più rancorose. Zeynep costringe Cetin a dirgli chi sia il padrone di casa in cui si è sistemata e, una volta appreso che si tratta di Fikret, insiste per potergli pagare l’affitto. Abdulkadir incontra per caso Colak in un ristorante: i due decidono allearsi contro la loro nemica comune Betul. Zuleyha, intanto, non trova più la spilla portafortuna di Leyla. Fadik accusa Cevriye che si offende per essere stata calunniata.

Zuleyha, con l’ausilio di Gaffur, Rasit e Fadik, scopre che sono state Sermin e Betul a sottrarre la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa. Non sapendo dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun, che però si rifiuta di aiutarla poiché non si fida più di lei. Betul, invece, rientra da Abdulkadir dichiarando il suo amore e chiedendo scusa, ma l’uomo non le crede e la allontana.

Vahap ha assistito alla scena e decide di ospitare le due donne all’insaputa del fratello. Fikret convince Zeynep a restare nell’appartamento che le ha affittato e, nel corso di una cena, i due approfondiscono la conoscenza reciproca. Vahap svela ad Abdulkadir che Colak e Betul non sono ufficialmente sposati, perché il matrimonio è stato una messinscena organizzata da Colak per ingannare Betul. Seguici su Instagram.