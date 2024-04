Terra Amara anticipazioni: Abdülkadir evade di prigione, ecco come

Quando tutto sembrerà remare definitivamente contro di lui, il cattivissimo Abdülkadir Keskin (da Erkan Bektaş) riuscirà ancora una volta a farla franca. Una svolta, che avverrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, nella quale avrà un ruolo ben preciso Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Facciamo dunque il punto della situazione per entrare nel dettaglio di ciò che accadrà…

Terra Amara, news: Fikret riesce a fare arrestare Abdülkadir

Come vi abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, la storyline prenderà il via nel momento in cui Fikret Fekeli (Furkan Palali) riuscirà a rintracciare Ali Riza, uno dei tre uomini ingaggiati da Abdülkadir per uccidere, mesi prima, l’amatissimo zio Ali Rahmet (Kerem Alisik). Dato che pure gli uomini di Keskin lo staranno cercando per sbarazzarsi di lui, l’uomo accetterà di aiutare Fikret e denuncerà alle autorità proprio Abdülkadir come mandante dell’assassinio di Fekeli Senior.

A quel punto, per il proprietario della rimessa di automobili di Cukurova scatteranno l’arresto e l’ingresso in carcere, con gli altri detenuti che non intenderanno rendergli la vita facile poiché colpevole della morte di Ali Rahmet. Non a caso, nonostante la promessa fatta alla neo moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) di escludere per sempre il criminale dalle loro vite, Hakan penserà bene di mettere in moto un piano per fare evadere Abdülkadir di prigione…

Terra Amara, spoiler: Hakan fa evadere Abdülkadir!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, seguendo alla lettera tutte le istruzioni che gli darà Hakan nel corso di un colloquio in carcere, Abdülkadir si farà ferire ad una gamba da un detenuto pagato da Gümüşoğlu, per poi chiedere con successo al direttore di farsi trasferire in un luogo più sicuro dove nessuno può attentare alla sua vita per colpa di un reato che si è pentito di aver commesso.

Il direttore accetterà e organizzerà immediatamente il trasferimento di Abdülkadir in un altro carcere, esattamente come Hakan aveva previsto, cosa che consentirà a Vahap Keskin (Ergün Metin) di mettere su una squadra di uomini, che bloccheranno la macchina dove si trova il fratello a metà tragitto. Armati di fucili e pistola, i criminali costringeranno quindi le guardie a lasciare andare Abdülkadir, che così scapperà con un auto guidata da Vahap…

Terra Amara, trame: Fikret e i sospetti su Vahap

Insomma, Abdülkadir la farà franca e potrà darsi alla macchia. Tuttavia, nel giro di poco tempo, la notizia della sua evasione arriverà agli orecchi di Lütfiye (Hulya Darcan) e Fikret, che ancora una volta si troveranno con un pugno di mosche in mano dopo aver festeggiato per l’arresto dell’assassino di Ali Rahmet.

Fatto sta che Fikret si convincerà fin dal subito del fatto che sia stato proprio Hakan a permettere ad Abdülkadir di fuggire e non mancherà di palesargli tutti i suoi sospetti di fronte a Zuleyha, che gli aveva giurato di porre fine al loro matrimonio qualora avesse fatto qualcosa per aiutare il criminale.

In che modo quindi, una volta messo con le spalle al muro, Hakan deciderà di agire? Confesserà la sua colpevolezza alla Altun o continuerà a mentirle? E, soprattutto, Zuleyha gli crederà?