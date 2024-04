Terra Amara anticipazioni: Abdülkadir viene arrestato, ma non finisce qui!

Fine dei giochi per Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) nel corso delle ultimissime puntate italiane di Terra Amara? È questo il destino che sembrerà profilarsi per il cattivo numero uno della stagione finale della dizi turca. Grazie ad un testimone, Fikret Fekeli (Furkan Palali) riuscirà infatti ad inchiodarlo alle sue responsabilità per l’omicidio dello zio Ali Rahmet (Kerem Alisik), innescando il suo arresto. Tuttavia, tale storyline non sarà del tutto conclusa…

Terra Amara, news: Fikret e la testimonianza di Ali Riza

In base alle anticipazioni, tutto verrà a galla quando Fikret apprenderà che un certo Ali Riza è coinvolto nell’assassinio di Ali Rahmet, avvenuto diversi mesi prima. Proprio per questo, contando sull’appoggio dell’amico Çetin (Aras Senol), il giovane Fekeli si metterà sulle tracce dell’uomo per proporgli di testimoniare contro Keskin in cambio di soldi.

Un patto che Fikret cercherà di sigillare offrendo ad Ali Riza tanto denaro, puntando sul fatto che l’uomo ha dei grossi problemi economici e non riesce a sostenere la sua famiglia. Tuttavia, Ali Riza negherà ogni suo coinvolgimento nella triste fine di Ali Rahmet e non vorrà saperne di collaborare. O questa sarà la sua idea finché non si renderà conto che anche gli uomini di Abdülkadir lo stanno braccando per ucciderlo…

Terra Amara, spoiler: Abdülkadir viene arrestato!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: dato che temerà seriamente per la sua incolumità, Ali Riza si metterà immediatamente in contatto con Fikret e gli chiederà se è ancora in tempo per denunciare Abdülkadir ed inchiodarlo alle sue responsabilità. Ovviamente, dato che l’uomo sarà l’unico mezzo per far finire il pericoloso Keskin tra le sbarre, Fekeli darà ad Ali Riza una seconda possibilità, promettendogli che non abbandonerà i suoi familiari e si prenderà cura di loro come segno di riconoscenza per aver fatto luce sull’assassinio di Ali Rahmet.

Ascoltate le rassicurazioni, Ali Riza si presenterà quindi dal Procuratore Savci (Önder Özcan) e gli dirà che lui e altri due uomini, tra i quali Bedir, sono stati pagati da Abdülkadir per uccidere Fekeli Senior con un medicinale mortale, se somministrato a dosi altissime. Data la testimonianza, per l’imprenditore scatterà dunque immediatamente l’arresto, proprio quando stava preparando la sua fuga da Cukurova…

Terra Amara, trame: Abdülkadir tra le sbarre; cosa farà Hakan?

Non appena Ali Riza testimonierà quanto dichiarato anche di fronte a lui, Abdülkadir perderà le staffe e minaccerà di morte il teste, motivo per il quale verrà condotto in carcere, dove gli altri detenuti lo accoglieranno in maniera pessima poiché colpevole della morte dell’amatissimo Ali Rahmet Fekeli.

Un arresto, quello di Abdülkadir, che metterà sull’allerta Vahap Keskin (Ergün Metin), il quale non esiterà a presentarsi in piena notte nella residenza Yaman, per chiedere a Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) se intende fare qualcosa per liberare il fratello o se invece se ne starà con le mani in mano. Facendosi minaccioso, Hakan dirà dunque a Vahap che non intende lasciare Abdülkadir in prigione – poiché in passato gli ha salvato la vita – e che deve confidare in lui.

Insomma, ancora una volta Hakan darà l'impressione di essere pronto ad agire in protezione di Abdülkadir, tradendo la promessa fatta alla neo moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) di allontanarlo dalle loro vite. Ma in che maniera agirà? Lo scopriremo presto…