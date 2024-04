Terra Amara anticipazioni: Gaffur fa la conoscenza di Gülsüm, come andranno le cose?

Ci si può riprendere dopo un tragico lutto per il bene della propria figlia? Così cercherà di fare Gaffur Taskin (Bulent Polat) nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara. Anche se sarà ancora profondamente addolorato per la morte della moglie Saniye (Selin Yeninci), il capomastro di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) vorrà infatti trovare una nuova compagna per dare un’altra madre alla figlioletta Üzüm (Neva Pekuz). Obiettivo che sembrerà raggiungere fin da subito…

Terra Amara, news: Gaffur si iscrive alla Posta del Cuore

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, la storyline prenderà il via quando Gaffur deciderà di iscriversi alla posta del cuore pubblicata settimanalmente sul quotidiano di Cukurova. Dopo qualche giorno, Taskin riceverà quindi una lettera di risposta da una certa Gülsüm, che starà a sua volta cercando un nuovo marito per dare un padre al figlioletto Mehmet Alì.

Tale missiva verrà intercettata prima da Üzüm, alla quale Gaffur dovrà dunque chiedere cosa ne pensa. Ottenuto il consenso della bimba, certa che l’uomo debba avere un’altra moglie al suo fianco per quando lei crescerà e partirà all’estero per studiare medicina, Taskin risponderà quindi a Gülsüm e fisserà con lei un appuntamento della pasticceria della cittadina. Qualcosa però, nel giorno prescelto per l’incontro, andrà storto…

Terra Amara, trame: Gülsüm non si presenta all’appuntamento

Anche se l’aspetterà per più di un’ora insieme alla piccola Üzüm, che dovrà dargli il suo parere sull’ipotetica “nuova mamma”, alla fine Gaffur non avrà alcun appuntamento, perché sul posto non ci sarà traccia né di Gülsüm né tanto meno del piccolo Mehmet Alì. Il capomastro crederà dunque di essere stato preso in giro dalla “donna del giornale”, motivo per il quale Üzüm cercherà di rassicurarlo asserendo che, in fondo, la ricerca non poteva certamente andare bene al primo colpo.

Qualche ora più tardi, quando avrà perso le speranze, Gaffur verrà messo al corrente del fatto che una donna lo sta aspettando all’ingresso della residenza Yaman. E, con suo grosso stupore, quella sconosciuta sarà proprio Gülsüm, arrabbiata con lui poiché credere a sua volta di essere stata “bidonata”.

Terra Amara, trame: Gaffur e Gülsüm, nascerà l’amore?

Tutto ciò sarà infatti frutto di un grosso equivoco: Gülsüm non sarà riuscita a leggere bene la grafia di Gaffur e, dopo un inizio burrascoso, svelerà all’uomo che lei e Mehmet sono andati in un locale diverso rispetto a quello che era stato loro indicato. Seppur con qualche ora di ritardo, Gaffur e Gülsüm potranno quindi conoscersi e la donna si aprirà circa la morte del marito, avvenuta due anni prima a causa di una grave malattia.

Tra i due scoccherà quindi la scintilla? Non resta che aspettare l'ultimissima puntata della dizi turca, dove verrà svelato il destino dei due personaggi. Quel che è certo è che fin da subito nascerà una simpatia tra Üzüm e Mehmet Alì che potrebbe favorire, decisamente, l'avvicinamento tra Gaffur e Gülsüm.