Terra Amara, anticipazioni: Hasmet arrestato per omicidio!

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di Terra Amara tutti i nodi verranno al pettine. Uno di questi avrà come protagonista Haşmet Çolak (Altan Gördüm), che andrà nuovamente in prigione con l’accusa di omicidio. E l’uomo finirà in manette grazie a Vahap Keskin (Ergün Metin). Scopriamo perché…

Terra Amara, news: Vahap in fuga con Betul e Abdulkadir ma…

Come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, Vahap deciderà di fuggire insieme al fratello Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) e a Betul Arcan (Ilayda Cevik), ricercati rispettivamente per gli omicidi di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Tuttavia, una volta che arriverà nella frontiera del Libano, Vahap non potrà oltrepassare il confine poiché il nome sul suo passaporto falso sarà quello di un pericoloso assassino, ragione per la quale le guardie tenteranno di arrestarlo.

A quel punto Vahap lascerà soli Abdülkadir e Betul e riuscirà a fuggire, non avendo altra scelta se non quella di ritornare a Cukurova. Lì il suo nascondiglio verrà presto intercettato da Hasmet, a sua volta appena uscito di prigione, dove era stato rinchiuso per tre giorni per volere della sindachessa Lütfiye Duman (Hulya Darcan) a causa di un’ispezione all’interno del suo ristorante (non a norma dal punto di vista sanitario)…

Terra Amara, trame: Haşmet minaccia Vahap

Ovviamente, Haşmet non perderà occasione di minacciare Vahap e gli dirà di godersi le sue ultime ore da uomo libero, annunciandogli l’intenzione di denunciarlo alle autorità. Tuttavia, Keskin deciderà di giocare in anticipo e, dopo aver nascosto una pistola nella cassaforte del suo nuovo “nemico”, si presenterà da solo in commissariato, dove scoprirà con sua estrema sorpresa che, a differenza di Betul e Abdülkadir, non c’è nessun ordine di arresto contro di lui.

Felice per l’inattesa novità, Vahap comunicherà dunque al commissario il luogo dove, tempo prima, Haşmet ha ucciso e sepolto Bayram, l’uomo che aveva ingaggiato per sabotare e fare esplodere l’auto di Hakan, scampato miracolosamente all’attentato.

Terra Amara, spoiler: l’arresto di Haşmet

Una volta che si recherà sul posto e troverà il cadavere, esattamente come indicato da Vahap, il Procuratore Savci (Önder Özcan) diramerà un mandato d’arresto contro Haşmet, la cui posizione si aggraverà ulteriormente appena, tra le sue cose, verrà ritrovata la pistola con la quale ha ucciso Bayram, messa nella cassaforte proprio da Vahap.

Il Colak Senior non potrà dunque difendersi da tale accusa e verrà condotto in carcere, con Savci che gli giurerà che farà il possibile per farlo restare in gattabuia per almeno trent'anni. Un finale totalmente negativo per il cattivo della telenovela, ma Haşmet non sarà l'unico a finire in manette prima dell'epilogo della telenovela turca…