Terra Amara anticipazioni: il primo bacio di Fikret e Zeynep

Tra tante tragedie, un epilogo felice sembrerà ventilarsi all’orizzonte per Fikret Fekeli (Furkan Palali) nel corso delle ultimissime puntate di Terra Amara. Grazie allo zampino della zia Lütfiye (Hulya Darcan) e del miglior amico Çetin Cicergi (Aras Senol), l’uomo approfondirà infatti la conoscenza della maestra Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın). Tra i due nascerà scoppierà così l’amore…

Terra Amara, news: Fikret e Zeynep sempre più vicini

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, Fikret e Zeynep si conosceranno durante una cena, organizzata appunto da Çetin e Lütfiye nella speranza di far scoccare loro la scintilla. Un piano che, fortunatamente, riuscirà alla perfezione: non a caso, quella sera stessa, il giovane Fekeli si offrirà volontario per accompagnare la Yilmaz nell’albergo dove starà soggiornando e, il giorno successivo, la farà sistemare in un appartamento di sua proprietà, senza svelarle però che lo stesso gli appartiene.

Appena scoprirà tutto quanto, Zeynep insisterà per pagare l’affitto della casa, minacciando in caso contrario di andarsene, e riuscirà nel suo intento, facendosi dire a quanto corrisponde la quota mensile che deve dare a Fikret. Qualità, quelle dell’insegnante, che colpiranno tantissimo Fekeli, tant’è che passerà sempre più tempo con Zeynep e si confiderà con lei…

Terra Amara, trame: tutto fila liscio tra Zeynep e Fikret

Possiamo infatti anticiparvi che, ad un certo punto, Fikret parlerà a Zeynep della sua travagliata storia d’amore con la defunta Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), spiegandole tra l’altro per quale ragione lui abbia deciso di adottare il piccolo Kerem Alì e diventare suo padre, pur non essendo ancora sposato.

Grazie a questa “amicizia speciale”, Zeynep si ambienterà dunque in fretta a Cukurova, dove aveva vissuto da bambina, e penserà seriamente di mettere lì le proprie radici. Una consapevolezza alla quale arriverà soprattutto nel momento in cui Fikret si dichiarerà apertamente a lei.

Terra Amara, spoiler: il primo bacio di Fikret e Zeynep

Al culmine di una divertente serata, che comincerà quando i “piccioncini” assisteranno al modo in cui Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) metterà all’angolo la “nemica” Betul Arcan (Ilayda Cevik) dopo la falsa morte inscenata di Haşmet Çolak (Altan Gördüm), Fikret sorprenderà Zeynep dicendole che è ormai diventata la persona più importante per lui, ragione per la quale le chiederà di restare al suo fianco a Cukurova.

Visibilmente contenta, Zeynep risponderà affermativamente alla richiesta di Fikret e così i due si scambieranno il loro primo bacio. E, ve lo anticipiamo già da ora, di lì a poco il passo per le nozze sarà molto breve…