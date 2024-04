Terra Amara anticipazioni: Şermin costretta a nascondersi! Ecco perché

Che cosa succederà quando Betul Arcan (Ilayda Cevik) ucciderà per errore Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) invece della nemica Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)? La risposta arriverà nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara, nel momento in cui tutti gli agenti di Cukurova saranno sulle tracce della ragazza. E la prima a farne le spese sarà Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), la madre di Betul…

Terra Amara, news: Betul uccide Hakan e si dà alla fuga

La storyline partirà quando Betul si presenterà alla villa, armata di pistola, con l’intenzione di uccidere Zuleyha. Tuttavia, Hakan farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto al posto della moglie e morirà poco dopo l’arrivo in ospedale. Un lutto che provocherà tantissimo dolore nella Altun, ma che sconvolgerà al tempo stesso anche tutti gli abitanti di Cukurova.

A quel punto, ricercata dalla polizia, Betul sceglierà di darsi alla fuga e non darà più notizie di sé nemmeno a Şermin, la quale scoprirà per caso che la figlia ha ucciso Hakan nel corso di una merenda in un bar della cittadina. In preda alla vergogna e decisamente preoccupata per la “latitanza” della consanguinea, la Yaman cercherà quindi a sua volta un posto dove nascondersi…

Terra Amara, spoiler: i nascondigli di Şermin

Dopo aver vagato per diverse ore senza meta, Şermin non avrà dunque altra scelta se non quella di introdursi furtivamente nelle abitazioni dei lavoratori di Zuleyha per “rubare” un po’ di cibo e passare lì la notte. Il mattino successivo andrà dunque nei pressi del municipio di Cukurova dove, ancora affamata, finirà per perdere i sensi.

Fortunatamente, a prestarle soccorso sarà la sindachessa Lütfiye Duman (Hulya Arcan) che, oltre a confermarle che è stata davvero Betul ad assassinare Hakan, in quanto lei stessa testimone del crimine, le darà un posto in cui stare per qualche giorno, promettendole di portarle anche un po’ di cibo per sostentarsi. Insomma, per l’ennesima volta, Şermin si troverà da sola e senza un posto dove andare, mentre intorno a lei si innescheranno varie dinamiche…

Terra Amara, trame: dov’è finita Betul?

In primis, possiamo anticiparvi che Haşmet Çolak (Altan Gördüm) approfitterà della morte di Hakan per insinuare negli abitanti di Cukurova che possa essere stata la stessa Zuleyha ad accordarsi con Betul per ucciderlo in modo tale da intascare tutta la sua eredità e diventare la donna più ricca di tutta la Turchia. Una “teoria” decisamente strampalata che l’uomo ricollegare alla sparizione di Betul, a suo dire già fuggita in Francia grazie all’aiuto di Zuleyha.

Ovviamente, le cose non staranno così, ma dove sarà finita Betul? Ve lo diciamo noi: durante la sua fuga, la Arcan incontrerà per caso i fratelli Abdülkadir (Erkan Bektaş) e Vahap Keskin (Ergün Metin), a loro volta latitanti a causa dell'evasione di prigione del primo, e si nasconderà insieme a loro. L'avarizia e il bisogno di denaro porterà però Betul a commettere un errore che potrebbe costarle caro…