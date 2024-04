Terra Amara anticipazioni: la morte di un personaggio “principalissimo”, ecco chi è

Quando mancheranno pochissime puntate al grande epilogo di Terra Amara, Zuleyha (Hilal Altinbilek) si troverà ad affrontare un nuovo dolore: si tratterà di un tragico lutto che getterà nello sconforto la Altun e che di fatto darà il via alla conclusione di ogni storyline della dizi turca. Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Zuleyha caccia Hakan di casa

Tutto partirà quando Zuleyha scoprirà con estremo sgomento che Hakan (Ibrahim Celikkol) ha aiutato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) ad evadere di prigione, dove era stato rinchiuso per l’omicidio dell’amato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Visto che Hakan le aveva giurato di non essere coinvolto nella latitanza del criminale, Zuleyha non vorrà più sentire ragioni e non esiterà ad impedire all’uomo di entrare nella tenuta Yaman, cacciandolo di fatto di casa.

Contemporaneamente a tutto ciò, Zuleyha dovrà però fare i conti con un’altra nemica, ossia Betul Arcan (Ilayda Çevik). Desiderosa di vendicarsi della nostra protagonista per tutto il male che, a suo dire, ha fatto a lei e alla madre Şermin (Sibel Tascioglu), ormai senza un soldo e una casa dove stare, Betul ruberà un automobile e si dirigerà verso casa di Zuleyha, portando con sé la pistola rubata a Haşmet Çolak (Altan Gördüm).

Terra Amara, spoiler: Betul spara (per errore) a Hakan

Occhio quindi a cosa succederà subito dopo: deciso a dare un’ultima spiegazione alla consorte, prima di gettare definitivamente la spugna e lasciare Cukurova, Hakan troverà il modo di entrare con la forza nella tenuta Yaman e cercherà di dare la sua versione dei fatti a Zuleyha. Nel bel mezzo dei litigio che si verrà a creare, arriverà quindi alla villa anche Betul, che griderà a voce alta il nome della Altun prima di far partire un colpo dalla sua pistola.

Intercettando il pericolo, Hakan farà da scudo con il suo corpo e si prenderà la pallottola quasi all’altezza del cuore, perdendo immediatamente i sensi. Mentre Betul si darà alla fuga, dopo aver mancato il suo vero bersaglio, Zuleyha disperata si farà accompagnare da Fikret Fekeli (Furkan Palali) all’ospedale nel tentativo di salvare Hakan…

Terra Amara, trame: la morte di Hakan distrugge Zuleyha

Purtroppo però per Hakan non ci sarà più nulla da fare, nonostante i vari tentativi del dottor Aycut e di tutto il personale medico. L’uomo morirà infatti pochi minuti dopo il suo ingresso in ospedale, lasciando Zuleyha nella disperazione più totale.

Una morte improvvisa, quella di Hakan, che aprirà vari scenari: in primis, Betul tenterà di nascondersi per non essere arrestata, così come dovrà fuggire anche Abdülkadir, in compagnia del fratello Vahap (Ergün Metin), dato che Zuleyha riuscirà ad avvisare la guardia civile sul suo nascondiglio poco prima dell'attentato mortale ad Hakan…