Terra Amara anticipazioni: Zuleyha caccia Hakan di casa, ecco perché

Una grossa delusione spingerà Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) a cacciare il marito Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara. E tutto ciò avrà a che fare con Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş). Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Hakan aiuta Abdülkadir ad evadere…

La storyline si metterà in moto nel momento in cui Fikret Fekeli (Furkan Palali) riuscirà a far arrestare Abdülkadir per l’omicidio dello zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Una detenzione, quella di Keskin, che durerà pochissimo poiché, con la complicità di Vahap Keskin (Ergün Metin), Hakan riuscirà a fare evadere l’amico, tradendo la promessa fatta a Zuleyha di non aiutare per nessun motivo l’uomo che ha ucciso l’amato Ali Rahmet.

A quel punto, Hakan continuerà a mentire alla sospettosa Zuleyha e, per evitare che Fikret possa farsi delle ulteriori domande, fingerà di collaborare con il procuratore Savci (Önder Özcan), fornendogli dei possibili nascondigli di Abdülkadir (che ovviamente saranno del tutto falsi).

Dopo aver depistato le indagini, Hakan continuerà quindi ad organizzare la fuga di Abdülkadir e di Vahap, che nel frattempo troveranno “soggiorno” su una montagna non troppo lontana da Cukurova. Tuttavia, col passare dei giorni, il nostro protagonista finirà per commettere un passo falso…

Terra Amara, trama: la grossa menzogna di Hakan viene a galla

Eh sì: quando ormai mancheranno poche ore alla fuga dei fratelli Vahap, Hakan si recherà al supermercato per comprare un po’ di cibo e viveri per i suoi amici. In quello stesso giorno anche Zuleyha avrà bisogno di fare un po’ di spesa, motivo per il quale incaricherà come sempre Gaffur (Bulent Polat) di recarsi dal loro solito fornitore, ossia lo stesso al quale si sarà rivolto Gümüşoğlu.

Ovviamente, appena se lo ritroverà davanti, il venditore dirà a Gaffur che Hakan ha già fatto la spesa e si rifiuterà di dargli tutto il cibo nella lista compilata da Fadik (Polen Emre) con la supervisione di Zuleyha. Quest’ultima dunque, non appena scoprirà tutto quanto e il ruolo di Gümüşoğlu nella faccenda, non troverà altra soluzione se non quella di seguire di nascosto il marito in automobile e così assisterà da lontano ad un suo incontro con Abdülkadir e Vahap. E così capirà che Hakan l’ha ingannata ed è stato proprio lui a fare evadere Keskin…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha caccia Hakan di casa!

Occhio dunque alla furente reazione di Zuleyha: la donna darà infatti ordine ai suoi uomini di non far entrare per nessun motivo Hakan nella villa. E confermerà la sua scelta anche quando Gümüşoğlu verrà bloccato prima dell’ingresso, annunciandogli che può considerare terminato il loro matrimonio per la grossa bugia legata a Abdülkadir che le ha raccontato. Insomma, Zuleyha lascerà Hakan, sottolineando che non può permettersi di dare a Adnan e Leyla una nuova figura paterna poco raccomandabile come lui.

Si aprirà così una grossa crepa nel rapporto tra Zuleyha e Hakan, ma i due avranno il tempo di chiarire da qui all’epilogo della dizi turca? In realtà una grossa tragedia sarà dietro l’angolo… Seguici su Instagram.