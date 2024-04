Un posto al sole 12 aprile 2024, trama puntata: tra Clara ed Eduardo c’è molto da affrontare…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda venerdì 12 aprile 2024

Per Niko è il momento di una "sorprendente visita" che stravolgerà tutti i suoi impegni giornalieri, ma ci sarà pure un incontro inatteso (con tanto di imbarazzo) con colei che gli è stata accanto in passato. Anche per via di un'incolpevole Rossella, tra Silvia e Giancarlo nascono momenti di tensione: chissà che lei non pensi ancora a quello che è accaduto con Michele! Clara ed Eduardo devono affrontare la gravidanza di lei e l'intenzione di collaborare con la giustizia di lui…