Un posto al sole 18 aprile 2024, trama puntata: Silvia gelosa di Michele, Mariella se ne accorge!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 18 aprile 2024

La minaccia del clan del boss Torrente continua a minacciare la vita di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D'Angelo), con Damiano (Luigi Miele) che a questo punto vuole capire a tutti i costi chi c'è dietro. In crisi per la sua età, Marina (Nina Soldano) si chiede ancora se lei e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) possano essere dei buoni genitori per il piccolo Tommaso. Michele (Alberto Rossi) sta per accogliere la visita di Fabiana a Napoli, ma Silvia (Luisa Amatucci) è gelosa e Mariella (Antonella Prisco) se ne accorge…