Un posto al sole anticipazioni: Claudia Costa tra Guido e Mariella, tutte le foto

Con la puntata del 30 aprile di Un posto al sole (e come già abbondantemente annunciato nelle scorse settimane), nella soap partenopea di Rai 3 torna Claudia Costa, uno dei personaggi storici della trasmissione. Ad interpretarla sarà sempre Giada Desideri.

Ma come si reinserirà Claudia all’interno delle vicende di Upas? In molti, visti i trascorsi, si aspettavano una immediata interazione con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Renato Poggi (Marzio Honorato), invece la sorpresa è che – almeno per il momento – la donna si troverà coinvolta soprattutto nel già altalenante rapporto tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), provocando nuove scintille…

Ecco le prime immagini di Claudia, che ci farà compagnia per molto tempo. Credits foto: RAI.

Seguici su Instagram.