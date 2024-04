Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2024

Viola compie quarant’anni e, mentre Damiano cerca di starle vicino, Rosa si rende conto ancora una volta di quanto l’atteggiamento dell’ex sia completamente diverso rispetto al loro rapporto passato. Eugenio comincia ad accettare definitivamente la fine del suo matrimonio. Valeria decide di confrontarsi con Niko per capire la natura del loro rapporto; intanto Serena che ha raccolto lo sfogo della sorella, cerca di capire fino a che punto Manuela sia ancora presa da Niko.

Le condizioni di Diana non accennano a migliorare, intanto Nunzio otterrà finalmente la collaborazione di Marta per indagare sui suoi sospetti su Flavio. Sospetti che sono più che fondati… Viola continua a godersi i festeggiamenti per il compleanno, Rosa prenderà una decisione che toccherà Damiano più di quanto egli stesso immagini. Spronato da Valeria, Niko riuscirà finalmente a fare un primo passo per lasciarsi il passato alle spalle.

Dopo un nuovo confronto con Rosa, proprio quando Damiano accetta di tornare a vivere a casa propria, una nuova minaccia sembra rimettere tutto in discussione. Preoccupato che Diana possa riprendersi e denunciarli, Flavio cerca ancora l’aiuto del boss Torrente. La storia tra Niko e Valeria diventa sempre più seria, Serena ha un nuovo, intenso confronto con Manuela in cui cerca di convincerla a guardare avanti.

La minaccia della camorra continua a incombere sulla vita di Rosa e Manuel, e Damiano è pronto a tutto pur di scoprire chi ci sia dietro. In crisi per la sua età, Marina continua a chiedersi se lei e Roberto potranno essere dei buoni genitori per Tommaso. Michele si prepara ad accogliere la visita di Fabiana a Napoli, e a Mariella non sembra sfuggire la gelosia di Silvia.

Damiano si affida a Eduardo per raccogliere in carcere informazioni sui responsabili del gesto intimidatorio a casa di Rosa. Nunzio continua a cercare elementi che possano aiutarlo a fare luce sui loschi affari di Bianchi e sul suo ruolo nel presunto incidente di Diana. Ferri farà a Filippo una richiesta spiazzante che lascerà il figlio interdetto. Tra Silvia e Giancarlo continua il clima di incomprensione, tanto da spingere la Graziani a confidarsi con Mariella; le rivelerà del momento di passione vissuto con Michele?