Un posto al sole, anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024

Nunzio è ancora in pena per le condizioni di salute di Diana e contrariato per l’inerzia di Schipa nelle indagini che sta conducendo sull’incidente di cui è stata vittima la Della Valle. L’accesa discussione tra Ferri e Ida potrebbe minare definitivamente i delicati equilibri su cui si regge l’accordo relativo a Tommaso, Marina, per non far precipitare gli eventi, cercherà un alleato in Raffaele ma la mossa della donna finirà per creare un dispiacere e delle inattese tensioni familiari al portiere.

Un’accusa infamante rischia di rovinare la reputazione di Damiano che sarà costretto a dimostrare la propria innocenza. Un imprevisto rischia di mandare all’aria i programmi di Ferri e Marina. Guido s’imbatterà in una gradevole quanto inattesa sorpresa che segnerà il ritorno di uno storico personaggio.

Guido sembra molto preso dall’incontro inaspettato con la sua vecchia e cara amica, Mariella, rosa dalla gelosia, nonostante i consigli di Cerruti, finirà col fare una figuraccia memorabile. Marina si accingerà a partire per il viaggio programmato, ma Roberto non sembra avere alcuna intenzione di mantenere le promesse che le ha fatto. Giulia cerca di rassicurare Rosa mentre Ornella tenta di rincuorare Viola sul fatto che le indagini su Damiano stabiliranno la sua innocenza, ma intanto l’uomo verrà preso da un momento di sconforto.

La situazione di Damiano, che rischia di rimanere invischiato nella trappola ordita ai suoi danni, preoccupa tutti coloro che gli stanno vicino: Rosa, Viola e Manuel. E mentre anche Nunzio sospetta che dietro le accuse al poliziotto si celi una talpa, Rosa prende una decisione inaspettata. L’arrivo di una vecchia conoscenza, rischia di mettere ancora più in crisi il matrimonio tra Guido e Mariella. Niko rientra dalla vacanza con Valeria, e ritrova Jimmy in compagnia di Manuela, sempre più coinvolta nel progetto del parco archeologico per bambini.

La vicinanza tra Silvia e Michele sembra mettere sempre più in crisi Giancarlo che prenderà un’iniziativa inattesa. Guido appare sempre più sensibile al fascino dell’amica ritrovata. Dopo aver preso una drastica decisione, Rosa vivrà un momento di sconforto. Niko è grato a Manuela per tutto quello che fa per Jimmy, e lei ne approfitta per chiedergli un parere legale sul suo progetto imprenditoriale. Seguici su Instagram.