Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024

Nunzio scoprirà il motivo per cui fu brutalmente aggredito e raccoglierà la difficile confidenza di Diana, per poi confortarla e convincerla a fare la cosa giusta. Rossella intanto rifletterà sulle parole di Luca e cercherà invano di fare chiarezza dentro di sé. Le tensioni fra Guido e Mariella non accennano a diminuire e soprattutto lui sembra poco disposto a ricomporre quella che appare una distanza ampia e conclamata nella coppia.

Rossella, molto scossa dopo l’emergenza che l’ha portata a soccorrere Diana, troverà la vicinanza di Riccardo e noterà il forte coinvolgimento di Nunzio nella faccenda; il giovane infatti avrà una reazione che lascerà la ragazza attonita. Il ritorno di Ida metterà in allerta Roberto e Marina, che non intendono rinunciare a Tommy, intanto un piccolo gesto del bambino metterà in crisi Marina portandola a farsi mille domande sul suo ruolo. Una nuova lite fra Raffaele e Renato sembra destinata ad allontanare definitivamente i due, che si incolpano a vicenda, ma stavolta si scoprirà che sono entrambi innocenti.

Nunzio non crede che Diana sia stata vittima di un incidente stradale; Rossella registra un aspetto molto aggressivo della personalità del ragazzo, che la preoccupa. Clara matura un’importante decisione, mentre Eugenio si confronterà con Lucia sul ruolo di Damiano. Ferri cerca un modo per evitare a Marina le tensioni dovute dalla convivenza con Ida e per placarne il senso di inadeguatezza con Tommy.

Decisa a metterlo al corrente della gravidanza in corso, Clara, col supporto di Rosa, si appresta a incontrare Eduardo in carcere. Lucia intanto valuterà la richiesta di Eduardo di avere Damiano come referente, ma Nicotera non è affatto propenso ad assecondarlo. Rossella continua a essere intimamente divisa nei suoi sentimenti. Nunzio, convinto che Diana non sia stata vittima di un incidente fortuito, proverà a scoprire la verità.

Niko riceve una visita a sorpresa che stravolgerà tutti i suoi impegni per quella giornata, ma un incontro imprevisto potrebbe creargli un certo imbarazzo con una persona che gli è stata vicina in passato. Complice un'incolpevole Rossella, tra Silvia e Giancarlo ci saranno momenti di tensione. La donna pensa ancora a quanto accaduto con Michele? Clara ed Eduardo dovranno fare i conti con la gravidanza di lei e la volontà di collaborare con la giustizia di lui.