Un posto al sole: “caso Diana”, c’è un infiltrato? | Anticipazioni

A Un posto al sole sta entrando nel vivo la storyline più “gettonata” del momento, ovvero quella che vede Diana Della Valle (Sara Zanier) in coma a causa di un incidente che però… potrebbe non essere stato un incidente!

Sin dall’inizio, Nunzio (Vladimir Randazzo) non ha creduto alla versione ufficiale dell’accaduto e pensa che dietro quanto occorso alla sua amica ci sia il losco imprenditore Flavio Bianchi (Leonardo Santini), che in effetti noi sappiamo essere colluso con il boss Torrente. Dati i suoi sospetti, il giovane Cammarota ha cercato un contatto nella polizia e l’ha trovato in Marta Anselmi (Carmen Annibale), un po’ meno nel commissario Elio Schipa (Marco Zangardi) che pare averlo preso in antipatia.

Proprio questo atteggiamento di Schipa ha un po’ insospettito i fan di Upas, che hanno iniziato a chiedersi se nella polizia ci possa essere un infiltrato il cui scopo è quello di informare di nascosto il boss riguardo a quello che succede.

In tal senso, le prossime puntate ci sveleranno che in effetti un infiltrato c’è, ma ancora non ci sono anticipazioni sulla sua identità: nel momento in cui scriviamo, potrebbe essere chiunque! Un po’ di pazienza, scopriremo tutto nel giro di poche puntate.

In attesa di tutto ciò, occhio ai prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3: anche Damiano (Luigi Renda), sta infatti per scoprire che Flavio è associato con Torrente. Quest’ultimo, però, non starà con le mani in mano ad aspettare il corso degli eventi… Seguici su Instagram.