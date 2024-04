Un posto al sole: Giada Desideri sarà Claudia Costa | Casting news

In questi giorni a Un posto al sole stiamo assistendo alle “avventure amorose” di Niko Poggi (Luca Turco), il quale sul suo cammino ha incontrato nuovamente Valeria Paciello, personaggio uscito di scena tanto tempo fa e che – come allora – viene interpretato da Benedetta Valanzano.

In pochi si aspettavano questo rientro, che promette di galvanizzare la vita di Niko e di creare nuovi problemi e dispiaceri in colei che da tanto tempo vorrebbe stare di nuovo insieme al giovane avvocato: Manuela Cirillo (Gina Amarante). Quest’ultima se ne farà prima o poi una ragione?

In attesa di scoprirlo, pare proprio che i ritorni storici di Upas non siano terminati. Alcuni fan “sgamati” non hanno potuto fare a meno di notare che, come si evince dalle foto diffuse nei giorni scorsi riguardanti la cerimonia per Giovanni Minoli “cittadino onorario di Napoli”, tra gli attori presenti all’evento c’era pure Giada Desideri, la mai dimenticata Claudia Costa della soap.

Ovviamente, a quel punto è stato chiaro che Giada sta per tornare in onda con il suo personaggio che, sia pure con qualche periodo di assenza, è stato presente dalla primissima puntata fino all’episodio numero 1188, andato in onda all’inizio del 2002. In pratica, sono 22 anni che Claudia Costa non si vede più a Un posto al sole, ma – se tanto ci dà tanto – prestissimo sarà di nuovo in quel di Napoli.

Era già da un po’ in realtà che circolavano rumors su questo ritorno e dunque la partecipazione dell’attrice ai festeggiamenti per Minoli non ha fatto altro che confermare le già numerose voci di corridoio. In passato, Claudia ha interagito soprattutto con Renato Poggi (Marzio Honorato) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello): con chi avrà a che fare stavolta?

Il tempo ce lo dirà, ma la sensazione è che – almeno inizialmente – il rientro della Costa possa produrre qualche equivoco in una situazione che di equivoci ne ha già visti parecchi. Presto ne sapremo di più…