Un posto al sole: Niko, con Valeria le cose si fanno più serie. E Manuela?

Nuovi amori (ma anche nuovi dispiaceri e rinnovate consapevolezze) saranno di scena la prossima settimana a Un posto al sole, con uno dei personaggi principali che sembra aver finalmente trovato una strada per andare avanti.

Infatti, dopo il lungo periodo di lutto dovuto alla prematura scomparsa di Susanna, Niko (Luca Turco) sembra finalmente aver voltato pagina con “leggerezza”. Tutti si aspettavano un ritorno di fiamma con Manuela Cirillo (Gina Amarante), ma a sorpresa è ripiombato nella soap un personaggio del passato: Valeria Paciello (Benedetta Valanzano). E proprio lei sembra rappresentare il nuovo corso del giovane Poggi, come vedremo in particolar modo la prossima settimana.

Valeria, infatti, sta per tornare al centro della scena dopo la vacanza sulla neve e guiderà Niko per lasciarsi il passato alle spalle. Di fatto, la storia tra i due giovani tornerà a farsi seria, proprio come una volta! È dunque questo il destino di Niko Poggi?

In attesa di scoprirlo, registriamo però il "lato b" della faccenda: per un Niko felice con la sua Valeria, ci sarà una Manuela sempre più malinconica, visto che il suo antico amore sembra essere definitivamente sfumato. Ci penserà la sorellona Serena (Miriam Candurro) ad avere un intenso scambio di idee con la consanguinea: riuscirà a convincerla a guardare al futuro anche lei una volta per tutte?