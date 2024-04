Un posto al sole: Viola Bruni, i suoi primi 40 anni! | Foto

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate della prossima settimana annunciano una festosa linea narrativa, ovvero un importante compleanno di uno dei ruoli protagonisti della soap partenopea di Rai 3!

Come avrete già capito dalle foto (e dalle trame, se le avete lette), si tratta di Viola Bruni. Il personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin compie nella fiction i suoi primi quarant’anni e queste sono le immagini relative al lieto evento.

Viola inizialmente non vorrà saperne di festeggiare, viste anche le vicissitudini che sta attraversando. Sarà Damiano (Luigi Miele) a convincerla del contrario, presentandosi a sorpresa con un mazzo di fiori e soprattutto con un bellissimo braccialetto “fresco di gioielleria”. A quel punto, la Bruni ritroverà il buonumore e… il party potrà cominciare!

Sarà insomma una trama all’insegna della spensieratezza, inserita in una settimana in cui – per altri versi – di spensieratezza ce ne sarà ben poca: il caso del “presunto incidente” di Diana (Sara Zanier) continuerà infatti a tenere banco in un clima di crescente tensione… Seguici su Instagram.