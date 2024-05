Beautiful, trama 6 maggio 2024: Katie tesse le lodi di Bill, ma ancora non sa che lui…

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 6 maggio 2024

Steffy e Finn cercano di capire il comportamento di Bill: se davvero l'editore prova sentimenti per Sheila, tutti loro rischiano di pagarne il prezzo. Intanto Li è certa che l'ostentata spavalderia di Sheila sia una farsa, perché la Carter stessa deve essere consapevole che stavolta per lei è finita. Intanto Katie tesse le lodi di Bill ed esprime il suo affetto per lui: l'editore, in modo vago e ambiguo, non le rivela ancora di star aiutando Sheila…