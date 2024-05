Beautiful, trama 9 maggio 2024: com’è nato il flirt tra Bill e Sheila?

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 9 maggio 2024

Steffy e Finn sono a disagio di fronte all'entusiasmo di Taylor: tra l'arresto di Sheila e la nascente amicizia con Brooke, la psichiatra è convinta che il nuovo anno appena iniziato possa essere il migliore della sua vita. Baker sopraggiunge per accertarsi che i Finnegan rilasceranno in tribunale le loro testimonianze. Intanto il dialogo tra Bill e Sheila ricostruisce come è iniziato il loro flirt: una sera poche settimane prima, a Il Giardino, l'editore era solo e visibilmente triste. Intrigata, la Carter lo aveva seguito fino alla spiaggia e approcciato, sebbene fosse rischioso…