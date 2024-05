Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 12 a sabato 18 maggio 2024

Finn e Steffy cedono al ricatto di Bill, rinunciando a testimoniare. A questo si somma la dichiarazione di Mike, che sostiene di aver costretto Sheila ad evadere contro la sua volontà.

Le accuse contro Sheila decadono e lei viene liberata, mentre sorride beffarda alle grida di disperazione di Steffy. Quest’ultima e Finn sono indignati per l’astuta mossa di Bill. Con le nuove prove fornite all’udienza, Bill ha di fatto reso Sheila una donna libera. Mike saluta Sheila in procinto di uscire di prigione.

Steffy e Finn informano Taylor degli ultimi drammatici eventi. Finn e Steffy confessano a Taylor di non aver testimoniato contro Sheila perché ricattati da Bill.

Steffy e Finn informano Taylor che, se avessero testimoniato contro Sheila, Bill l’avrebbe denunciata per avergli sparato molti anni prima. Anche Brooke e Katie, appresa la notizia da Carter, sono esterrefatte e preoccupate.

Taylor vorrebbe consegnarsi alla polizia, ma Steffy glielo impedisce. Sheila intanto gode della sua libertà accanto a Bill, il suo salvatore. Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia e lei decide di andare a parlare con Bill per cercare di capire come sia possibile che abbia potuto adoperarsi per far uscire Sheila di prigione.

Sheila è in compagnia di Bill e Taylor dovrà confrontarsi con lei. Nel frattempo, Brooke e Katie sono state informate da Carter della scarcerazione di Sheila.

Brooke e Katie, sconvolte, cercano di darsi delle risposte riguardo all’accaduto. Anche Carter, dopo aver saputo che Sheila è stata scarcerata grazie a Bill, chiede spiegazioni a Finn.

Finn, pur senza entrare nei particolari, conferma a Carter che lui e Steffy sono stati ricattati affinché non testimoniassero. Taylor e Steffy sono andate ad affrontare Bill e Sheila, ma la situazione appare irrimediabile.

Katie va a parlare con Bill implorandolo di recuperare il senno, ma lui continua a difendere Sheila. Steffy e Finn confidano a Liam e a Hope che Bill ha una relazione con Sheila.

Bill, innamorato di Sheila, ha ricattato Finn e Steffy minacciando di denunciare Taylor e impedendo loro di testimoniare. Così facendo, è riuscito a far scarcerare Sheila. Katie è andata a trovare Bill cercando di farlo ragionare, ma lui sembra totalmente plagiato da Sheila.

Alla fine della discussione tra Bill e Katie, lui caccia di casa l'ex moglie e bacia la sua nuova compagna. Grazie all'aiuto di Bill, Sheila è libera e può iniziare una nuova vita accanto a lui. Finn e Steffy sono ancora sconvolti.