Beautiful, anticipazioni dal 26 maggio al 1° giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2024

Dopo il netto rifiuto di Bill di lasciare Sheila, Brooke se ne va giurando che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Eric e Zende ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l’ultima sfilata.

Thomas, dopo aver letto la pessima recensione sui modelli creati da Eric e Zende, dice a Paris di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester. Sheila va a trovare Deacon a “Il Giardino”.

Sheila riferisce a Deacon di avere una relazione con Bill e di vivere con lui. Deacon, rattristato, le chiede se ami davvero Bill, o se lo stia semplicemente usando. Sheila si complimenta con Deacon per aver acquisito la gestione de “Il Giardino”.

Hope è affranta per la critica negativa alla nuova collezione di “Hope for the Future” e si chiede se non sia il caso di richiamare Thomas in squadra con lei. Thomas confida a Paris che spera di rientrare alla Forrester. Thomas incontra Steffy in ufficio.

Dopo l’articolo negativo sulla nuova collezione, “Hope for the Future” è sull’orlo del fallimento e Thomas va da Steffy offrendo la sua collaborazione per salvare la linea. Poi, le mostra dei bozzetti che ha disegnato per la linea di Hope.

Paris chiede a Hope di meditare sul ritorno di Thomas in squadra per salvare la linea “Hope for the Future” e lei, all’inizio riluttante, comincia a considerare l’idea.

Hope sembra quasi convinta che l’unica soluzione possibile per risollevare il suo progetto “Hope for the Future” sia di accogliere nuovamente in squadra Thomas, ma quando tenta di proporlo a Steffy, quest’ultima la dissuade.

Finn ribadisce a Sheila che qualsiasi ravvicinamento tra loro sarà impossibile e che lui farà tutto quello che può per farla tornare dietro le sbarre.

Katie cerca di far ragionare Bill sui pericoli che corre avendo una relazione con Sheila e sembra toccare le corde giuste. Taylor continua a pensare che l'unica soluzione al pericolo che Sheila rappresenta è che lei vada a costituirsi alla polizia confessando di aver sparato a Bill.