Beautiful, anticipazioni e trama 28 maggio 2024: Thomas spera di tornare alla Forrester

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 27 e martedì 28 maggio 2024

Nonostante l’intesa con Deacon, Sheila gli conferma la realtà della propria relazione con Bill. Una tiepida e scoraggiante recensione getta l’ombra del fallimento sul lavoro di Eric e Zende per la Hope For The Future. Thomas sembra sperare che con la linea Hope For The Future in difficoltà, gli potrà essere più facile tornare in azienda e nelle grazie dei familiari. Lo stesso Thomas va da Steffy offrendo la sua collaborazione per salvare la linea, poi le mostra dei bozzetti che ha disegnato per la linea di Hope. Seguici su Instagram.