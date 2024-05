Beautiful, Diamond White a Tv Soap: “Vorrei che Paris riuscisse a vivere in futuro senza essere dipendente da un uomo”

A Beautiful interpreta ormai da diverso tempo il personaggio di Paris Buckingham, che le ha dato notorietà in tutto il mondo. Un ruolo del quale Diamond White, la sua interprete, è estremamente felice, perché le ha dato modo di imparare tanto da colleghi con maggiore esperienza come John McCook (alias Eric Forrester), che l’ha fatta sentire a proprio agio fin dal primo giorno sul set.

Tutti aspetti dei quali abbiamo parlato con Diamond, in questa intervista che ci ha concesso. Ecco cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Diamond White (Paris Buckingham)

Partiamo da Paris: che cosa pensi delle storyline in cui è coinvolta?

Prima di tutto mi piace il modo in cui Paris viene protetta dalla madre Grace; se ci pensi, suo padre non è mai stato presente nella sua vita ed è dunque un bene che almeno la mamma sia una costante nella sua vita, anche se alla stessa Paris non piacciono le intromissioni di Grace. Come avete visto, ha anche interrotto il matrimonio tra Carter e Paris.

Che cosa auguri a Paris per il suo futuro?

C’è da dire che Paris ha interagito con diversi uomini del cast di Beautiful. Per il futuro le auguro sicuramente di crescere un po’ di più; mi piacerebbe che riuscisse a vivere senza essere per forza dipendente da un altro uomo. Ma siamo pur sempre a Beautiful e non so se questo possa effettivamente accadere.

In generale com’è stato lavorare con Cassandra Creech?

Sul set era come se fossimo davvero mamma e figlia. Abbiamo parlato di libri e tante altre cose, ho imparato molto da lei. Mi è piaciuto davvero tanto lavorare con lei.

Nei primi mesi di permanenza nella soap, il tuo personaggio è stato sicuramente legato a quello di Carter, interpretato da Lawrence Saint Victor. Come ti sei trovata con lui?

Lawrence sa fare davvero tutto, dirige anche diversi episodi della serie. Mi sentivo in imbarazzo quando ho dovuto baciarlo per la prima volta, ma è stato capace di mettermi veramente a mio agio. La stessa cosa è capitata anche quando abbiamo girato scene d’amore. Se dovessi descriverlo in tre parole direi che Lawrence è alto, muscoloso e gentile.

Hai avuto modo di lavorare anche con un’altra pietra miliare della soap: John McCook. Sicuramente una giovane attrice come te può imparare tanto da lui…

John è molto professionale; sa come farti percorrere la giusta via, ma anche quando è il momento più appropriato per ridere e scherzare insieme. Nei primi giorni sul set ero terrorizzata. Sapevo che ci fossero delle persone che stavano lavorando insieme da tanti anni. John è stato uno dei primi a darmi il benvenuto, a farmi sentire una di loro. Lo adoro.

Che rapporto hai con l’Italia e con i fan italiani?

Non sono mai stata in Italia, ma sono una grande fan della vostra Nazione. Mi hanno anche parlato dei vostri buonissimi piatti. Però vorrei venirci al più presto, anche per capire se le persone mi riconosceranno dopo avermi visto nella soap. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione