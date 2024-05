Endless love, anticipazioni 10 maggio 2024 (pomeriggio e notte)

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 10 maggio 2024

Puntata del pomeriggio – Nihan va da Leyla che sancisce di essere sua zia. Le spiega inoltre che avrebbe dovuto sposare Onder, ma il giorno delle loro nozze aveva scoperto che la sorella Vildan era incinta di Nihan e Ozan. La donna prega poi Nihan di non commettere il suo stesso sbaglio e di liberarsi dei suoi segreti rivelandoli a Kemal. Emir incontra Zeynep e, attraverso una serie di bugie, porta la ragazza a dirgli di essere innamorata di lui. Kemal decide di denunciare Emir, che viene prelevato dalla polizia, e Vildan convoca i legali di Emir e li invia alla centrale in sua difesa. Nihan si reca a casa di Kemal e, piangendo, gli confessa di aver scoperto il segreto di Leyla, svelandogli anche il motivo che l’ha spinta a suo tempo ad accettare la proposta nuziale di Emir.

Puntata notturna (dopo Terra amara) – Nihan rivela a Kemal il ricatto operato all’epoca da Emir: accettando di sposarlo, lo stesso Emir avrebbe protetto Ozan e non l’avrebbe fatto arrestare per omicidio. Nihan spiega cosa avvenne alla tenuta: Ozan ed Emir si trovavano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ammazzato una delle due con una delle pistole di Emir. Vildan e Leyla si confrontano su Onder, l’uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, vede Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiungerlo. Nihan esterna ai genitori il dolore causato dalla consapevolezza di aver sempre vissuto nella bugia.

Di fronte all’ingresso della Kozcuoglu Holding i contadini protestano in quanto non c’è più acqua per i loro campi. Qualcuno di notte ha attivato l’impianto della centrale termoelettrica senza che ci fossero le dovute autorizzazioni, provocando una deviazione del fiume. Kemal, in qualità di responsabile dell’impianto, viene accusato dai contadini di averli danneggiati. Nihan ha scoperto che la sua famiglia le ha mentito riguardo il matrimonio dei suoi genitori, e che le è stato nascosto di avere una zia (che ora pure Ozan vuole conoscere). Nihan decide di presentargliela e insieme vanno a casa della zia Leyla; quest’ultima però è assediata dai giornalisti, i quali intendono capire come mai nessuno abbia mai saputo che Vildan avesse una sorella.

Durante la giornata, al padre di Kemal viene recapitata una grossa multa da parte dell'Agenzia delle Entrate; l'uomo è disperato, ma Tarik, con grande stupore di suo padre, si offre di pagarla.