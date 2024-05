Endless love, anticipazioni 11 maggio 2024: Leyla chiede a Nihan e Kemal di giocare a “obbligo o verità”

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 11 maggio 2024

Ozan è molto invadente e Zeynep è disperata in quanto non riesce ad avere il permesso per uscire la sera e vedersi con Emir. A sorpresa, Asu decide di coprirla per rendere possibile l’incontro serale. Kemal prende appuntamento nel bosco con Nihan, ciò al fine di parlarle dei suoi sospetti: tutto quello che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che c’entri lui nella storia che ha portato Ozan a rischiare un’accusa di omicidio. Nihan, temendo di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal proseguire le ricerche, gli dà la chiavetta USB. Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere minacciando Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. Mentre Kemal tenta di calmare il suo amico ubriaco, Ozan rivela ai genitori di avere bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep.

Leyla chiede a Nihan e Kemal di giocare a "obbligo o verità", portandoli verso attimi di profonda vicinanza. Il giorno dopo, Kemal va a parlare con gli abitanti della cittadina rimasta senza acqua e li trova in rivolta contro gli operai che vorrebbero continuare i lavori per la costruzione della centrale. Là si trova anche Tarik, che dice di essere stato mandato da Emir per occuparsi della faccenda. I due fratelli litigano, poi Kemal torna a parlare con gli uomini in rivolta e li convince ad andare in tribunale per fare causa a Emir, Galip e Kemal stesso. Tufan racconta quello che è successo ad Emir, che si arrabbia decide di vendicarsi con Kemal in maniera esemplare.