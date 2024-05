Endless love, anticipazioni 15 maggio 2024: Zeynep riprende i contatti con Ozan

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 15 maggio 2024

Il signor Hakki apprende dell'accordo tra Asu ed Emir, e avverte la nipote sul rischio di perdere Kemal. Intanto, la stampa sembra pressare sempre più su Emir, il quale ha paura che Kemal possa uscire totalmente pulito dalle accuse che pendono su di lui, su Galip e sullo stesso Kemal. Emir incarica Tarik di convincere gli abitanti del villaggio a ritirare l'accusa. Tarik tentenna ed è spaventato per i metodi che potrebbe dover usare, ma alla fine accetta. Hakki conferma a Kemal il suo appoggio riguardo alla causa, ma lo spinge ad esserci di più nella vita di sua nipote. Asu indaga per comprendere se tra Emir e Zeynep ci sia stato qualcosa, ma la giovane dice di no. Una volta a casa, disperata più che mai, Zeynep riprende i contatti con Ozan, facendo la ritrosa e allo stesso tempo riaccendendo le speranze dell'uomo riguardo a un futuro insieme…