Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 16 maggio 2024

Leyla e Kemal vedono Galip per strada e lui rimane affascinato da Leyla. Più tardi l’uomo parla dell’incontro a Vildan e Onder, con lei che torna a essere gelosa. Kemal sta per recarsi in un elegante club indicatogli da Zehir, sperando di trovare Karen. A sorpresa, in macchina trova invece Nihan, evasa in pigiama dalla sua “prigione” domestica. I due, tra un battibecco e l’altro, arrivano nel locale, ma la ricerca andrà malissimo a causa della loro reciproca gelosia…. Seguici su Instagram.