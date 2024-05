Endless love, anticipazioni 18 maggio 2024: Zeynep “delusa” da Ozan, che subito la sposa!

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 18 maggio 2024

Dopo un nuovo litigio con sua madre, Nihan si rifugia da Leyla, che cerca di convincerla a rimanere neutrale nella guerra tra lei e sua sorella. Galip irrompe da Leyla e le chiede di aiutarla nella disputa per la casa, ma la donna non vuole affatto saperne del suo sostegno. Galip, volendosi vendicare, offre il suo ausilio a Vildan, che invece accetta ben volentieri. Kemal riceve in ufficio un abitante del villaggio, che gli annuncia la sua resa: dopo essere stato malmenato dagli scagnozzi di Emir, ritira l’accusa e così faranno tutti i suoi concittadini. Kemal, arrabbiato, va da Emir e scopre che il braccio armato di quest’ultimo è Tarik. Lo affronta, ma Tarik gli ribadisce che ormai l’unico da cui accetta ordini è Emir. Kemal però già pronta la contromossa, quella di diffondere a tutti i media lo scandalo dell’azienda. Ozan organizza una proposta nuziale romantica per Zeynep, che dice di sì pur essendo stanca delle troppe attenzioni del ragazzo…

Ozan tenta invano di convincere Nihan a tornare a casa. La ragazza dovrà però arrendersi alle minacce di Emir, che le dice di voler comprare la villa di Leyla. Dopo il confronto con Nihan, Ozan inizia a essere dubbioso sui sentimenti di Zeynep ma, quando chiede alla diretta interessata perché desideri sposarsi in fretta e furia, Zeynep gli dice di amarlo e di essere delusa dalla sua esitazione: gli restituisce l’anello e sembra voler chiudere il fidanzamento. Ozan, a quel punto la sposa il giorno stesso. Mentre Zeynep aveva detto alla sua famiglia che avrebbe trascorso la notte da Sema, l’assenza di Ozan, che non risponde al telefono da ore, mette tutti in allarme tanto che si comincia immediatamente a cercarlo. Tarik, sempre più innamorato di Banu, la invita a pranzo in un ristorante elegante. Seguici su Instagram.