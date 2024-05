Endless love, anticipazioni 23 maggio 2024: Emir inizia a sospettare di Tufan…

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 23 maggio 2024

Emir giunge in ospedale e poco dopo lo raggiunge Tufan, in ansia per lui e intenzionato a scoprire dove siano stati condotti Karen e suo marito. Emir tuttavia lo solleva da tale incarico. Zeynep, non sapendo dove trascorrere la notte, chiede a Salih di ospitarla, tentando di chiarirsi con lui. Emir comincia a sospettare di Tufan. A Kemal arriva una telefonata di Salih che lo avvisa che Zeynep è a casa sua; quando la va a prendere, la porta nello stesso ospedale nel quale si trova ricoverato Ozan.

Zeynep assicura al fratello che è davvero innamorata di Ozan e che è fuggita da casa Sezin a causa dei forti contrasti con Vildan. Per questo motivo, Kemal decide che non farà nulla per ostacolare l'amore tra i due, a condizione che la sorella non si trovi più a vivere nella stessa abitazione di Vildan ed Emir. Galip chiede a Emir di ritirare l'offerta per la casa di Leyla, in quanto ciò potrebbe ostacolarlo…