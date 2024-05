Endless love, trama 7 maggio 2024: Kemal vuole ricostruire l’identikit del suo accoltellatore

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 7 maggio 2024

Emir e Galip non arrivano a comprendere chi abbia rubato le chiavette USB dalla cassaforte, essendo loro gli unici a sapere la combinazione. Quando Galip dice però a Emir da chi era partita l'idea del party, i sospetti dei due uomini finiscono per convergere su Kemal. Onder, in ansia per Kemal, consiglia a Nihan di buttare via le chiavette USB, ma la ragazza pare avere un'altra idea in mente. Kemal affida ad una disegnatrice di strada il compito di ricostruire l'identikit del suo accoltellatore…